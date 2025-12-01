Sassari, tentato ingresso in un appartamento di Via Canepa: messi in fuga dalla vicina

Sassari torna a fare i conti con piccoli episodi di criminalità nel quartiere di Monte Rosello. In Via Canepa, nella serata di ieri, due sconosciuti hanno tentato di introdursi in un appartamento approfittando del portoncino d’ingresso dello stabile, già danneggiato.

Secondo quanto riferito, i due hanno cercato di forzare la porta dell’abitazione. All’interno c’era la proprietaria, che guardando dallo spioncino ha visto i due uomini intenti a manomettere la serratura. La donna ha reagito immediatamente: ha colpito con forza la porta d’ingresso, riuscendo a metterli in fuga. Uno dei due è scappato subito, mentre il secondo si sarebbe attardato qualche istante prima di allontanarsi, come sottolineato dalla stessa residente.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, ma i due soggetti si erano già dileguati.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dell’area. «La zona di Via Canepa non è nuova ad episodi di vandalismo», afferma Gianmario Chelo, presidente del Comitato, ricordando anche «diverse auto bruciate in passato».

Un fatto circoscritto, ma che ripropone il tema della vivibilità e del controllo nelle periferie cittadine.