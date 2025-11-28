Incendio di Tortolì: quattro auto bruciate, due uomini denunciati

A Tortolì, la notte tra l’1 e il 2 ottobre non è stata una notte qualunque. In via Mazzini, quattro auto sono state avvolte dalle fiamme una dopo l’altra, lasciando ai residenti solo il fumo, il silenzio e la domanda più ovvia: chi è stato è perché?

Sin dalle prime ore, i Carabinieri avevano ipotizzato il dolo. La dinamica del rogo era apparsa troppo lineare per sembrare un incidente. Le immagini delle telecamere, raccolte nell’immediatezza, mostravano due figure con il volto coperto. Il resto sarebbe arrivato col tempo.

Questa mattina è arrivata la svolta. La Stazione Carabinieri di Tortolì, insieme alla Squadriglia Anticrimine di Lanusei, ha denunciato in stato di libertà due uomini di origini marocchine, 35 e 37 anni, formalmente residenti tra Bari Sardo e Tortolì. Denuncia, non arresto: significa che per la Procura ci sono elementi seri, ma non ancora tali da giustificare misure cautelari.

Il comunicato dell’Arma è stringato. Le perquisizioni personali e domiciliari – disposte con decreto dell’Autorità Giudiziaria – avrebbero portato al ritrovamento di abiti compatibili con quelli indossati dagli autori del rogo e di uno zaino contenente una tanica di benzina vuota. Secondo gli investigatori, elementi che avvicinano i due uomini alla notte dell’incendio.

Colpisce il luogo in cui sono stati rintracciati: un’autovettura abbandonata, parcheggiata presso una concessionaria di auto usate, che gli indagati utilizzavano come dimora di fortuna. Un dettaglio che racconta il margine della loro vita..

Resta un punto fermo: siamo ancora nella fase iniziale dell’inchiesta. Nulla si sa di un eventuale movente, non è chiaro se esistano riscontri tecnici più solidi – impronte, perizie chimiche, residui – e non è escluso che l’indagine possa allargarsi o restringersi.

L’Arma dei Carabinieri, nella nota, parla di “impegno costante nel contrasto ai reati contro il patrimonio”. Le indagini, coordinate dalla Procura competente, proseguono. E fino a quando non emergeranno riscontri definitivi, il fascicolo resta aperto e le domande — tutte — ancora sul tavolo.