Tutela dell’ambiente e impegno sociale: nasce a Olbia l’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema

Olbia mette in campo una nuova realtà dedicata alla salvaguardia del territorio, degli animali e al sostegno del sociale. Dalla passione per la città e dal desiderio di contribuire in modo concreto nasce l’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema (A.N.T.E.), che in questi mesi ha già mosso i primi passi con iniziative operative e accordi istituzionali.

L’associazione ha firmato una convenzione con il Comune di Olbia per il servizio di attraversamento scolastico presso la scuola di via Vignola, garantendo un presidio quotidiano di sicurezza per i più piccoli. Non solo: sono state siglate tre convenzioni con il Tribunale di Tempio per consentire lo svolgimento di lavori socialmente utili, un tassello importante nel rapporto tra comunità e giustizia riparativa.

Il gruppo guidato dal presidente Marco Buioni annuncia anche una serie di progetti ambientali e sociali che nei prossimi mesi verranno sottoposti all’amministrazione comunale: iniziative pensate per migliorare la qualità della vita, rafforzare la cultura del rispetto del territorio e creare nuove occasioni di volontariato attivo.

Sabato 22 novembre, dalle 9 alle 13, l’associazione sarà presente con un gazebo in piazza Terranova Pausania, accanto al Municipio di Olbia, per presentarsi ufficialmente alla cittadinanza e agli amministratori. Sarà l’occasione per conoscere da vicino finalità, attività e volontari.

Durante la mattinata si terrà anche l’iniziativa solidale “Il Pomodoro per la Ricerca”: con un contributo destinato alla ricerca e alla cura oncologica pediatrica, i partecipanti potranno ricevere un tris di pomodori pelati.

L’invito è aperto a tutta la città: un modo semplice per sostenere un progetto nuovo e radicato nel territorio, nato – come sottolineano i promotori – «da un atto d’amore per Olbia».

Per informazioni: 331 6873672 – antenazionale@pec.it / marcobuioni@alice.it .