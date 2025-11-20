Festa nazionale dell’Albero: ad Alghero un albero in memoria di Giovanni Falcone

Domattina, 21 novembre 2025, l’Istituto Comprensivo n. 2 – Maria Immacolata di Alghero celebrerà la Festa nazionale dell’Albero con una cerimonia che unisce educazione, memoria civile e impegno ambientale. L’appuntamento è in via Giovanni XXIII 21, dove studenti, docenti, istituzioni e associazioni pianteranno l’“albero per il futuro” dedicato a Giovanni Falcone, simbolo di legalità e sacrificio.

La mattinata si aprirà alle 9.45 con l’accoglienza. Alle 10 prenderà avvio l’evento con i saluti del dirigente scolastico Vincenzo Scanu e del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, insieme ai rappresentanti istituzionali presenti.

A seguire, dalle 10.45, interverranno:

– Alessandro Cosso, Segretario Generale Regionale SILP CGIL Sardegna

– Luca Losito, docente e responsabile provinciale GEZ Fare Ambiente

Il momento centrale della giornata sarà alle 11.45, quando i bambini pianteranno un albero dedicato a Falcone, accompagnato da altre giovani piante che arricchiranno il giardino della scuola. Un gesto semplice, ma dal valore profondo: radicare nella comunità scolastica il ricordo di chi ha combattuto la mafia e, insieme, far crescere una nuova consapevolezza ambientale.