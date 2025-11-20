Dermatite bovina, spiragli da Roma e Bruxelles. Taras (Confagricoltura Sardegna): “Presto un possibile superamento dei divieti alle movimentazioni dei capi”

Cagliari – Arriva una boccata d’ossigeno, attesa da mesi, per gli allevatori sardi travolti dall’emergenza Dermatite nodulare contagiosa. Da Roma e Bruxelles filtrano segnali che potrebbero aprire una nuova fase: il Comitato PAFF, riunito oggi e domani per discutere la gestione della malattia in Italia, Spagna e Francia, potrebbe avviare il percorso verso il superamento dei divieti di movimentazione dei capi fuori dall’Isola. Una novità che, almeno inizialmente, riguarderebbe solo il territorio nazionale e le aree mai colpite.

A confermarlo è il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, che parla di “potenziali rassicurazioni positive” giunte dai tavoli tecnici: “La notizia tanto attesa da un intero comparto in forte sofferenza arriverebbe come risultato delle interlocuzioni formali e informali portate avanti in questi mesi da Confagricoltura con le istituzioni governative e le rappresentanze dell’Unione europea nell’ambito della gestione dello stop alle movimentazioni dei bovini”, ha dichiarato Taras.

Il blocco ai trasferimenti era scattato a giugno, quando la malattia aveva raggiunto per la prima volta diversi territori dell’Isola, paralizzando il mercato e generando perdite economiche ingenti. In questi mesi il comparto ha retto l’urto grazie a un lavoro quotidiano, spesso silenzioso, fatto sul campo.

Taras sottolinea infatti il ruolo decisivo delle aziende sarde: “Questo possibile traguardo è dovuto alla straordinaria collaborazione che in questi mesi hanno assicurato migliaia di allevatori nel supportare i servizi veterinari durante le vaccinazioni, giunte a oltre il 92% degli animali vaccinabili e sopra il 97% delle aziende, e nell’osservare le prescrizioni di biosicurezza necessarie ad arginare il pericoloso diffondersi della malattia”.

Una mobilitazione che ha avuto un prezzo altissimo. Le aziende hanno subito perdite economiche che continuano a pesare su un comparto che resta uno dei più importanti del panorama zootecnico nazionale, riconosciuto per l’eccellenza e la salubrità delle sue produzioni.

Per questo Taras richiama alla responsabilità politica: “Un percorso di sacrifici che ha causato, e continua a provocare, enormi perdite finanziarie per il comparto e su cui la politica regionale, in collaborazione con quella governativa, dovrà mettere in campo tutte le energie e le risorse per rilanciare un settore centrale per la nostra economia”.

Ora gli occhi sono puntati sul PAFF e sui prossimi passaggi tecnici: ogni apertura potrebbe segnare l’inizio di una ripartenza attesa, necessaria, vitale per migliaia di famiglie sarde.