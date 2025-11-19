Carbonia ospita lo Spoke 2 di e.INS: innovazione, turismo ed enogastronomia per raccontare il territorio Giovedì 20 novembre, ore 11:30 – Aula Consiliare

Il percorso territoriale dello Spoke 2 “Turismo e Beni Culturali” dell’ecosistema e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, coordinato dall’Università di Sassari e finanziato dal PNRR, arriva a Carbonia per una nuova tappa dedicata a innovazione, identità e valorizzazione territoriale. L’appuntamento è fissato per giovedì 20 novembre, alle 11:30, nell’Aula Consiliare del Comune.

Dopo Nuoro, questa nuova giornata di confronto punta a unire imprese, ricercatori, operatori locali ed enti del territorio, mettendo al centro enogastronomia, esperienze di visita e nuove tecnologie come leve strategiche per raccontare e rafforzare l’identità del Sulcis Iglesiente.

L’iniziativa, intitolata “Raccontare il territorio: enogastronomia, esperienze e nuove tecnologie”, è organizzata in collaborazione con il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e con il FLAG Sardegna Sud Occidentale, realtà impegnate nello sviluppo locale e nella promozione delle filiere agroalimentari e turistiche.

Innovazione, cultura e turismo sostenibile: il programma della giornata

Le registrazioni si apriranno alle 11:00, seguite alle 11:30 dai saluti istituzionali del Sindaco di Carbonia e dall’introduzione ai lavori.

Alle 12:00 spazio a una sessione compatta di interventi di cinque minuti ciascuno, affidati a ricercatori e imprese, con l’obiettivo di proporre spunti concreti e stimolare il dialogo tra chi vive, studia e produce innovazione nel territorio.

Alle 13:00 si terrà un dibattito aperto con i protagonisti dello Spoke 2 e con i rappresentanti del mondo produttivo e associativo:

Gianluca Cadeddu , Program Manager e.INS

Luca Pulina , Università di Sassari e coordinatore Spoke 2

Veronica Camerada , Università di Sassari – Spoke 2/e.INS

Nicoletta Piras , direttrice GAL Sulcis Iglesiente – Capoterra

Daniele Caddeo , Legacoop Sardegna

Antonello Ecca , Coldiretti Iglesias

Simone Franceschi , Fondazione Cammino di Santa Barbara

Luca Fontana , Cantina Mesa

Massimo Podda , Cantina Santadi

Katiuscia Zedda , Abinsula

Ivan Tonini, SpazioIT

La giornata si concluderà con un momento di networking presso la Torre Civica di Carbonia, dove imprese e partner esporranno prodotti e progetti.

Un percorso che coinvolge tutta la Sardegna

Il tour dello Spoke 2 rappresenta una delle azioni chiave dell’ecosistema e.INS: un percorso itinerante che ha già generato circa cinquanta progetti di innovazione in collaborazione con enti territoriali, imprese e associazioni.

Dopo Carbonia, lo Spoke 2 farà tappa a:

Cabras, 24 novembre

Oliena, 1 dicembre

Il percorso culminerà nell’evento finale di Nuoro, il 19 dicembre 2025, occasione per presentare risultati, analisi e progettualità condivise.

Le dichiarazioni

«Stiamo lavorando accanto ai territori, ascoltando bisogni concreti e costruendo insieme passi sostenibili», afferma Luca Pulina, coordinatore dello Spoke 2.

Una collaborazione che nasce dalla co-progettazione con imprese e amministrazioni locali: «Il nostro ruolo è facilitare questo processo e metterlo a sistema».

Per Veronica Camerada, Università di Sassari – Spoke 2, tecnologia e identità vanno di pari passo:

«Il patrimonio culturale è una leva per partecipazione, creatività e progettazione condivisa. I risultati prodotti in questi tre anni sono coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con la transizione digitale».

Tutte le attività e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale: https://eins-spoke2.uniss.it