Cagliari, nuova stretta del Corpo Forestale: sequestri e denunce contro gli abusi edilizi nel Parco di Molentargius

CAGLIARI – Il Parco Naturale Regionale di Molentargius torna al centro dell’attività di controllo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, impegnato in una serie di verifiche sul territorio per contrastare abusi paesaggistici ed edilizi. Gli agenti della Stazione Forestale di Cagliari hanno infatti individuato nuove irregolarità, tra cui un fabbricato di grandi dimensioni in corso di edificazione e occultato alla vista nella zona di Medau su Cramu, all’interno dell’area protetta.

L’immobile, privo della necessaria autorizzazione, è stato sottoposto a sequestro nell’ambito di un’operazione che conferma l’intensificarsi dei controlli nell’area umida più preziosa e vulnerabile della città.

Irregolarità diffuse e cinque denunce: altri casi ancora sotto esame

Le verifiche hanno interessato diversi lotti del Parco: in numerosi casi sono emerse violazioni urbanistiche significative, tali da portare al deferimento all’Autorità Giudiziaria di cinque soggetti, mentre la posizione di altri sei è tuttora in valutazione.

Il Corpo Forestale evidenzia un punto cruciale:

le istanze di condono edilizio ancora pendenti presso il Comune potrebbero essere archiviate qualora, nel frattempo, venissero accertati nuovi abusi da parte degli stessi proprietari. In tal caso, le opere perderebbero definitivamente la condonabilità.

Un monito chiaro in un’area dove il conflitto tra tutela ambientale e pressione insediativa è costante.

Controlli estesi fino alla cintura metropolitana

L’attività investigativa non si è limitata al solo perimetro del Parco di Molentargius. Il Corpo Forestale ha esteso la vigilanza all’agro tra Cagliari e Selargius, nella zona di San Lorenzo – Su Pezzu Mannu, dove sono stati individuati due edifici residenziali di grandi dimensioni realizzati senza permesso di costruire.

Qui è scattato il deferimento di un soggetto, mentre la posizione di altre tre persone è in corso di valutazione.

Droni e tecnologie avanzate per la tutela del paesaggio

La Stazione Forestale di Cagliari sottolinea il crescente ruolo delle tecnologie nel contrasto all’abusivismo: gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) vengono impiegati per monitorare aree vaste e sensibili, permettendo di individuare con precisione e rapidità nuove opere sospette.

Si tratta di uno strumento fondamentale in un territorio complesso come Molentargius, un ecosistema naturale protetto inserito a pochi metri da quartieri densamente urbanizzati.

La missione del Corpo Forestale: proteggere un patrimonio unico

L’attività di controllo porta alla luce una realtà nota da anni: il Parco di Molentargius, pur essendo uno scrigno naturalistico di valore internazionale, è continuamente esposto a pressioni edilizie che rischiano di comprometterne l’integrità.

Il Corpo Forestale ribadisce che il contrasto agli abusi edilizi e paesaggistici rappresenta una priorità assoluta, non solo per la tutela dell’ambiente ma per la salvaguardia dell’interesse pubblico, della sicurezza e del decoro del territorio.