Alghero, boom di truffe telematiche: il Commissariato denuncia oltre 100mila euro di raggiri. La Polizia di Stato intensifica i controlli

La Polizia di Stato alza il livello di guardia contro le truffe informatiche, un fenomeno in costante crescita che colpisce soprattutto utenti fragili e risparmiatori. Dall’inizio dell’anno, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero ha denunciato numerose persone ritenute responsabili di truffe telematiche, per un valore complessivo che supera i 100.000 euro.

Le indagini hanno messo in luce non solo singoli truffatori, ma gruppi organizzati in grado di utilizzare tecniche avanzate che sfruttano psicologia, tecnologia e fiducia delle vittime. Tra i sistemi più diffusi spiccano spoofing e vishing.

Lo spoofing consiste nella falsificazione dell’ID chiamante: sul display della vittima compare il vero numero di una banca o persino di un ufficio di Polizia, rendendo la truffa credibile e difficilmente riconoscibile.

Il vishing, invece, è una forma di “voice phishing”: il truffatore telefona, si presenta come operatore antifrode o dipendente della Polizia Postale, e con tecniche persuasive sottrae codici, password o convince la vittima a effettuare operazioni bancarie.

I truffatori seguono schemi collaudati:

– creano urgenza,

– costruiscono un contesto credibile,

– sfruttano la fiducia verso istituzioni e istituti bancari,

– puntano a persone anziane o in difficoltà emotiva.

Solo negli ultimi giorni gli agenti di Alghero hanno denunciato tre soggetti che, agendo in concorso, hanno realizzato una truffa ben orchestrata. Uno di loro, spacciandosi per operatore antifrode, ha convinto una vittima che i risparmi erano compromessi da “transazioni sospette”. Per “metterli al sicuro”, la persona è stata indotta a effettuare una serie di bonifici istantanei verso conti sconosciuti, presentati come “beneficiari sicuri”.

La Polizia di Stato lancia un messaggio chiaro:

nessuna banca, nessun istituto di credito e nessuna forza di polizia chiederà mai codici di accesso, password o bonifici per bloccare attività illecite.

In caso di telefonate sospette, è fondamentale:

– non fornire dati personali,

– riagganciare immediatamente,

– contattare autonomamente l’ente tramite numeri ufficiali, verificati e non ricevuti al telefono.

L’attività investigativa continua senza sosta. L’obiettivo è doppio: individuare i responsabili e rafforzare la prevenzione, proteggendo cittadini e famiglie da un fenomeno sempre più aggressivo e tecnologico.