Aglientu, sequestrato un cantiere edilizio a Portobello di Gallura: lavori in area vincolata senza titolo abilitativo

AGLIENTU – Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Stazione di Luogosanto ha eseguito il sequestro preventivo di un cantiere edilizio in località Portobello di Gallura, nel territorio comunale di Aglientu. L’operazione è stata disposta dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, nell’ambito di un’attività di indagine delegata che riguarda presunte violazioni urbanistiche e ambientali.

Durante i controlli sul territorio, i Forestali hanno accertato che nel cantiere erano in corso lavori di ristrutturazione edilizia privi di un valido titolo abilitativo. L’autorizzazione originaria risulta infatti decaduta, rendendo di fatto abusivi gli interventi in atto.

Le opere riguardano la ricostruzione di una villa con piscina, un organismo edilizio unico ancora in evoluzione. L’immobile si trova in un’area particolarmente delicata dal punto di vista paesaggistico, vincolata sia per legge che per caratteristiche ambientali. L’intera zona è infatti sottoposta:

a vincolo paesaggistico ;

al vincolo idrogeologico previsto dal R.D.L. 3267/1923;

alla presenza ravvicinata della linea di battigia marina, distante solo pochi metri.

La vicinanza al litorale e la presenza dei vincoli hanno reso necessario l’immediato intervento del Corpo Forestale per evitare ulteriori trasformazioni del territorio in assenza di autorizzazione.

Il sequestro preventivo, come precisato nel provvedimento autorizzato con decreto n. 50 del 17.11.2025, riguarda esclusivamente la fase cautelare dell’indagine. I fatti descritti sono riferiti alla fase preliminare delle verifiche, in attesa delle successive valutazioni del giudice del Riesame e del merito.

L’operazione conferma il ruolo centrale del Corpo Forestale nella tutela delle aree costiere e nella vigilanza rispetto alle trasformazioni edilizie in zone ad alto valore paesaggistico, in un territorio – quello della Gallura – costantemente esposto alla pressione urbanistica.