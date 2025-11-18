Oristano, raccolte 25 sacche di sangue nella giornata straordinaria per la talassemia

Una mattinata silenziosa ma concreta, fatta di gesti semplici che pesano più di tante parole. Ieri, 17 novembre, nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano si è tenuta una giornata straordinaria dedicata alla donazione del sangue nell’ambito della Campagna Pro Talassemia 2025. Alla fine, il risultato è tutto in quei numeri essenziali che raccontano la generosità meglio di qualsiasi slogan: venticinque sacche raccolte.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Talassemia, in collaborazione con il Reparto Trasfusionale di Ematologia dell’Ospedale San Martino e con lo stesso Comando dei Carabinieri. Un appuntamento sostenuto anche dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare di Roma, a conferma del valore sanitario – e sociale – dell’intera operazione.

Dietro ogni sacca c’è un donatore. E dietro ogni donatore, un paziente che aspetta. I talassemici lo sanno bene: il sangue non è una risorsa astratta, è un bene immediato, fatto di tempi rapidi e necessità continue. Anche per questo la risposta dei militari e delle loro famiglie ha avuto un peso particolare.

Il Comandante Provinciale, colonnello Steven Chenet, ha voluto ringraziare chi ha partecipato, ribadendo ciò che in caserma si ripete spesso senza ostentazioni: la generosità non fa rumore, ma arriva dove serve.

Una giornata ordinaria, verrebbe da dire, se non fosse che la normalità – in casi come questi – è già un atto di solidarietà prezioso.