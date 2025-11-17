Alghero, nuovo incidente sulla statale 127 bis: furgone ribaltato e due feriti. Viabilità in tilt

Nel tardo pomeriggio, poco prima delle 17, la statale 127 bis Alghero–Sassari è tornata a essere teatro di un incidente che i residenti della zona definiscono ormai “fin troppo frequente”. All’altezza dello svincolo per il quartiere di Monte Carru, una Peugeot in fase di sorpasso si è trovata davanti un furgone commerciale diretto verso Alghero. L’impatto è stato violento e frontale.

Il furgone si è ribaltato su un fianco, bloccando la carreggiata e generando un lungo stop al traffico. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo: solo il sangue freddo di alcuni automobilisti, che hanno rotto un finestrino e lo hanno estratto, ha evitato conseguenze peggiori. Ferito anche il guidatore della Peugeot. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale civile con traumi e contusioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e personale sanitario del 118. I vigili hanno messo in sicurezza l’area e rimosso i mezzi, mentre gli agenti hanno avviato i rilievi e gestito la viabilità. La strada è rimasta chiusa a lungo, con deviazioni obbligate verso Carrabuffas e Rio Calvia.

Gli abitanti della zona – sempre con la cautela dovuta per una dinamica ancora al vaglio – ricordano come quel tratto della 127 bis presenti criticità note: rettilineo lungo, sorpassi azzardati, traffico intenso nelle ore di rientro. Elementi che trasformano gli svincoli di Monte Carru, Carrabuffas e Scala Mala in punti sensibili per la sicurezza stradale.

L’incidente di oggi ripropone un problema ricorrente: la sicurezza degli ingressi della città e delle principali arterie che collegano Alghero con l’hinterland. Un tema che, ogni volta che la 127 bis finisce nelle cronache, torna prepotentemente al centro del dibattito sulla gestione della viabilità cittadina.