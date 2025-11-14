Alghero premiata all’ANCI: Cacciotto ritira il riconoscimento per la formazione dei dipendenti

Alghero si porta a casa un risultato che pesa. Nel report di Se sei Sindaco, la community che riunisce oltre 6200 tra sindaci e amministratori di tutta Italia, il Comune risulta primo per partecipazione ai webinar formativi dedicati ai dipendenti.

Il riconoscimento è stato ritirato ieri dal sindaco Raimondo Cacciotto durante l’Assemblea ANCI di Bologna. A consegnare l’attestato sono stati Davide Ferrari, già sindaco di Galliate, e Lorenzo Guzzetti, ex sindaco di Uboldo. La classifica premia gli enti che hanno iscritto più dipendenti o amministratori ai seminari in diretta.

Alghero ha totalizzato 72 punti. Un dato che certifica la costanza con cui la macchina comunale ha seguito gli appuntamenti online. Cacciotto ha voluto sottolineare il ruolo degli uffici: «Il merito va ai nostri dipendenti che hanno a cuore il buon andamento della macchina amministrativa – commenta il Sindaco – e a loro va il ringraziamento per questo importante riconoscimento».

Se sei Sindaco si presenta come un Centro di Eccellenza dedicato alla Pubblica Amministrazione locale. Funziona attraverso lo scambio di buone pratiche, il confronto tra esperienze amministrative, il dialogo istituzionale e l’uso delle piattaforme digitali. La community collabora con ANCI, IFEL e vari enti pubblici e privati, con l’obiettivo dichiarato di dare più voce ai piccoli Comuni nei rapporti con il Governo.