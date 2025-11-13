Cronaca Cagliari si unisce alla Giornata mondiale del diabete,Il torrino del Bastione di Saint Remy si tinge di blu venerdì 14 novembre

Venerdì 14 novembre 2025 il torrino del Bastione di Saint Remy, uno dei simboli storici di Cagliari, sarà illuminato di blu, in segno di solidarietà e di attenzione verso la Giornata mondiale del diabete. L’Amministrazione comunale ha deciso di aderire a questa iniziativa internazionale per sensibilizzare le cittadine e i cittadini su una delle sfide di salute più diffuse del nostro tempo. Il diabete, infatti, colpisce milioni di persone nel mondo, in Sardegna in particolare ha una incidenza altissima, e rappresenta una delle principali cause di complicazioni e malattie croniche. Attraverso questo semplice gesto, l’Amministrazione comunale di Cagliari vuole ricordare l'importanza di una corretta prevenzione, di uno stile di vita sano e di un adeguato monitoraggio della propria salute.