Nuoro, successo pieno per la Fiera del Libro: “Un’isola e i suoi libri” consolida la capitale della lettura

La Fiera regionale del libro “Un’isola e i suoi libri” conferma il successo dello scorso anno e rilancia la sfida culturale di Nuoro, che si impone sempre più come capitale sarda della lettura. Quattro giornate intense, dal 6 al 9 novembre, nello spazio del MAN di corso Garibaldi, dove la passione per i libri ha sfidato il maltempo e riunito circa cinquemila visitatori.

«Un bilancio doppiamente positivo – ha dichiarato Simonetta Castia, presidente dell’Associazione Editori Sardi (AES), organizzatrice dell’evento – sia per la partecipazione di pubblico, stabile rispetto alla precedente edizione, sia perché consente di ragionare in prospettiva, con una programmazione centrata sui lettori e sulle scuole».

Proprio i giovani sono stati protagonisti del format “Alla scoperta del mondo del libro”, nato in collaborazione con Invitalia: un viaggio tra i mestieri dell’editoria, pensato per far conoscere ai ragazzi il dietro le quinte di chi crea e diffonde cultura.

La Fiera, alla seconda edizione consecutiva, ha coinvolto un ampio partenariato: Comune e Provincia di Nuoro, la Diocesi, il Museo Archeologico “Asproni”, il Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada, Spazio Ilisso, Laore, Sardegna Teatro, Bocheteatro, il Festival Mediterranea, le librerie cittadine e gli operatori culturali e turistici. Presenti 30 case editrici provenienti da tutta l’isola – tre in più rispetto al 2024 – tra cui Arkadia, Carlo Delfino, Il Maestrale, Ilisso, Papiros e Taphros.

Nei quattro giorni di eventi si sono alternati oltre 30 incontri con gli autori, momenti di confronto e presentazioni molto partecipate. I dati di vendita hanno confermato la vitalità del settore, nonostante le difficoltà strutturali che l’editoria sarda affronta. Di questo si è discusso durante il forum “Tutti i libri del mondo”, dedicato all’editoria del Mediterraneo e ospitato eccezionalmente in fiera, che ha riunito rappresentanti di diverse realtà regionali.

L’edizione 2025 ha inoltre segnato un passo avanti nella cooperazione istituzionale. La collaborazione con Invitalia apre infatti la strada a nuove reti imprenditoriali capaci di superare i confini dell’isola e rafforzare la competitività del settore editoriale.

Non sono mancati momenti culturali di rilievo: lo spettacolo “Sono cresciuto a Babele” di Giovanni Carroni al Teatro San Giuseppe e i tre Menu letterari dedicati a Grazia Deledda, Sebastiano Satta e Salvatore Satta, che hanno unito letteratura e gastronomia.

Soddisfazione unanime anche dalle istituzioni. La prefetta Alessandra Nigro, il rappresentante dell’Assessorato regionale alla Cultura Francesco Pitirra, il direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda Antonello Pellegrino, l’assessore comunale Domenico Cabula, la consigliera provinciale Sonia Mele e il presidente del MAN Tonino Rocca hanno espresso l’auspicio che la manifestazione diventi un appuntamento stabile nel calendario culturale di Nuoro.

«Il nostro è un arrivederci – ha concluso Simonetta Castia – in attesa di annunciare gli appuntamenti del post fiera, che si terranno nell’ultima settimana di novembre».

Un arrivederci che suona come una promessa: quella di un’isola che, attraverso i suoi libri, continua a raccontarsi e a cercare se stessa.