Cronaca Dal 14 al 23 novembre a Cagliari la prima Settimana del Verde e dell'Ambiente

In programma da venerdì 14 a domenica 23 novembre la Settimana del Verde e dell'Ambiente, prima edizione di un appuntamento organizzato dall'assessorato alla Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico del Comune di Cagliari. “La prima Settimana del Verde e dell’Ambiente”, spiega l'assessora Luisa Giua Marassi, ”prevede un ricco cartellone di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali fortemente volute dall’Amministrazione e organizzate insieme ad altre istituzioni, associazioni e con la cittadinanza”.



Numerosi gli appuntamenti, in diversi spazi cittadini: “Nel programma”, continua l'assessora, “sono previsti incontri con esperti, convegni, laboratori e iniziative simboliche come la pulizia di aree degradate o la piantumazione di nuovi alberi e arbusti in collaborazione con gli istituti didattici”. Chiari anche gli obiettivi e lo schema progettuale della Settimana: “L’Amministrazione si sta spendendo quotidianamente sulle tematiche della sostenibilità ambientale con un approccio improntato alla condivisione con tutti i portatori di interesse, per poi trasformare le idee in azioni che contribuiscano a rendere Cagliari più verde, più inclusiva, più pulita e a misura di famiglie, donne, bambine e bambini”.