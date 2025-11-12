Aritzo, Belvì e Gadoni: la guardia medica “a singhiozzo” e il grido della Barbagia

Una lettera aperta, dal tono amaro e diretto, è partita ieri, 11 novembre, dai paesi della Barbagia verso Roma e Cagliari. Destinatari: il ministro della Salute Orazio Schillaci, la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi. Mittente: Pina Cui, referente del gruppo civico di Gadoni. Tema: la guardia medica intermittente che dovrebbe servire Aritzo, Belvì e lo stesso Gadoni.

Il documento fotografa una situazione paradossale. Non un’assenza totale, ma una presenza “a intermittenza”, scrive la referente. «Non è sempre chiusa, no. È più sofisticata: compare e scompare. Come le promesse elettorali». Nei tre comuni montani, un giorno la guardia medica c’è, il successivo no. I turni notturni diventano un’incognita, e nei fine settimana l’assistenza si riduce a una questione di fortuna.

Con l’inverno alle porte, la denuncia assume toni più drammatici. Qui, ricorda la lettera, nevica e gela. Le strade diventano “trappole per ambulanze e test di sopravvivenza per chi sta male”. E mentre nelle sedi istituzionali si parla di sanità di prossimità, la domanda che arriva dalla montagna è tagliente: «Prossimità a cosa? Al vuoto?».

Aritzo, sede della guardia medica, dovrebbe garantire copertura anche per Gadoni e Belvì. Ma la mancanza di medici stabili e le difficoltà logistiche rendono la “copertura sanitaria” – come ironizza la lettera – «più simile a una coperta bucata».

Il testo non indulge alla retorica: descrive la quotidianità di una comunità che si sente dimenticata. «Chi ha la febbre si cura con il meteo. Chi ha un dolore al petto, con la speranza che non sia urgente».

Nessuna esasperazione, solo la constatazione di un vuoto che si fa cronico. «È il nuovo modello di sanità: parlata, ma non praticata», scrive Pina Cui, che chiude la lettera con parole che suonano come una presa di coscienza del problema: «Esistiamo quando nevica, quando il ghiaccio blocca le ambulanze, quando il telefono squilla e nessuno risponde. Esistiamo anche quando non conviene ricordarlo. E allora ve lo ricordiamo noi».

Una voce dalla Barbagia che non chiede compassione, ma attenzione. E, finalmente, risposte.