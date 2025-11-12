Onanì, giovane denunciato per detenzione abusiva di armi: sequestrate katana e repliche da soft-air

Onanì (NU) – Durante un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dal Comando della Compagnia Carabinieri di Bitti, i militari della Stazione di Bitti hanno denunciato un ventiduenne di Onanì per detenzione abusiva di armi.

La perquisizione domiciliare, eseguita nell’ambito delle verifiche sulla corretta detenzione e sul porto d’armi da parte dei privati, ha portato al rinvenimento di una spada giapponese tipo “katana”, una spada tipo “potens” e diverse armi da soft-air prive del tappo rosso, elemento che ne segnala l’inoffensività.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane non aveva mai denunciato la detenzione delle armi all’autorità competente. Tutto il materiale è stato sequestrato e il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari e l’indagato sarà considerato colpevole solo in caso di sentenza definitiva di condanna.

L’operazione testimonia la costanza dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella prevenzione degli illeciti legati alle armi, un impegno che passa anche attraverso la vigilanza discreta nelle piccole comunità del Nuorese.