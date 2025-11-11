Macomer, viola per due volte il divieto di avvicinamento: 39enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Macomer per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposta dal Tribunale di Oristano nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti.

Il primo arresto è avvenuto quando l’uomo è stato sorpreso mentre bussava alla porta dell’abitazione della madre, dalla quale avrebbe dovuto tenersi a distanza. I familiari, spaventati, hanno chiesto l’intervento dei militari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Birori e Borore, che lo hanno bloccato e accompagnato in caserma.

La mattina successiva il 39enne è comparso davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto anche il divieto di dimora nel comune di Macomer.

Nonostante la misura appena imposta, l’uomo è tornato il giorno seguente davanti all’abitazione del genitore. I Carabinieri della Stazione di Silanus e dell’Aliquota Radiomobile di Macomer lo hanno rintracciato poco dopo, procedendo a un nuovo arresto.

Su disposizione del giudice, l’indagato è stato trasferito nel carcere di Massama (Oristano), dove si trova tuttora in custodia cautelare.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’uomo dovrà essere accertata nel corso del processo.