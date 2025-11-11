Nasce il Comitato Predda Niedda: “Ridare futuro e dignità all’area produttiva di Sassari”

Dalla riunione promossa alcune settimane fa dall’associazione Identità e Costituzione nasce ufficialmente il Comitato Predda Niedda, un organismo permanente pensato per affrontare le criticità storiche dell’area industriale sassarese e per lavorare a una piena integrazione strategica con il centro urbano.

Il nuovo comitato intende proporsi come interlocutore diretto e riconosciuto delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Obiettivo: restituire dignità, efficienza e prospettiva a una zona che da decenni rappresenta il motore economico del Nord Sardegna, ma che soffre le conseguenze di anni di abbandono e disorganizzazione infrastrutturale.

Al progetto hanno già aderito alcuni tra i principali imprenditori e operatori economici dell’area, a conferma di una volontà condivisa di costruire una rappresentanza solida e indipendente.

«Finalmente qualcosa si muove. Predda Niedda non può più aspettare. Con questo comitato si apre una fase nuova, basata su partecipazione, responsabilità e proposte concrete», ha dichiarato Tore Piana, tra i promotori dell’iniziativa.

La convocazione per la costituzione formale del Comitato Predda Niedda è fissata per venerdì 14 novembre 2025, alle ore 17:00, presso i locali della Formadil/Cassa Edile in zona industriale.

All’ordine del giorno: approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo, elezione del presidente e del direttivo, e definizione delle prime iniziative.