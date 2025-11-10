Tentato furto alla Rafco di Cagliari, sei ladri in fuga dopo l’intervento della vigilanza

Sabato sera, poco dopo le 21, sei uomini incappucciati hanno tentato di svaligiare la sede della Rafco, in via dell’Agricoltura. Hanno forzato il cancello d’ingresso e cercato di introdursi nei locali alla ricerca di una cassaforte.

A sventare il colpo è stato l’intervento del personale della Sicurtecnica, allertato dai sistemi di videosorveglianza. Alla vista della pattuglia, i malviventi si sono dati alla fuga, aiutati da un complice che faceva da palo all’esterno. Nessun danno è stato registrato nella struttura.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire ai componenti della banda.

Le telecamere esterne hanno ripreso alcuni momenti dell’irruzione: fotogrammi che potrebbero rivelarsi decisivi. Intanto, resta l’ennesimo episodio di cronaca che mostra come, nella Cagliari industriale, la notte sia ancora il terreno di caccia preferito per chi crede che il rischio valga la pena — finché non suona un allarme.