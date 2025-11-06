Cronaca Lotta alla droga in Sardegna: vanno di pari passo la repressione al narcotraffico e la prevenzione attraverso l’informazione

Mentre si intensificano i controlli delle Forze dell'Ordine al narcotraffico in Sardegna, culminati in recenti sequestri di migliaia di piante di Marijuana e di sostanze stupefacenti su tutto il territorio regionale e l’arresto di numerosi criminali dediti alla preparazione e allo spaccio, non si ferma l'azione di prevenzione della Fondazione "Mondo Libero dalla Droga", impegnati a raggiungere anche le piccole località dove, come dimostrano i fatti, si annidano spesso piantagioni e depositi di sostanze stupefacenti meno visibili. Continuando nel loro impegno che da anni coinvolge decine di volontari e collaborazioni esterne alla Fondazione, i volontari portano il messaggio di sensibilizzazione e informazione in maniera capillare e continuativa. Dopo le iniziative di martedì 4 a Orotelli e quelle delle scorse settimane in diversi comuni del Nuorese, tra cui Ottana, Olzai, Oliena, Sarule, Siniscola e Orosei e della Gallura come Olbia, Arzachena e La Maddalena e in decine di comuni del medio Campidano e della Città Metropolitana di Cagliari, ieri l'azione si è concentrata nel centro di Cagliari, con centinaia di opuscoli informativi distribuiti ai passanti e messi a disposizione nei negozi grazie alla preziosa collaborazione degli esercenti delle attività commerciali. Proseguendo in questa azione, nella giornata di oggi, giovedì 6 novembre, l'attenzione si sposterà su Capoterra, dove Altre centinaia di opuscoli informativi saranno messi nelle mani dei residenti. "L'attività di prevenzione deve essere il più possibile diffusa nel territorio," affermano i volontari sardi. "la corretta informazione deve arrivare ai ragazzi prima che arrivino le bugie degli spacciatori.



Purtroppo, è sempre più bassa l'età dei giovani che si affacciano a questo mondo, con gravi danni al loro sviluppo cerebrale e intellettivo, mettendo in pericolo il loro stesso futuro." I volontari, ispirandosi al filosofo L. Ron Hubbard, che individuava l’istruzione come: "L'arma più efficace contro la droga", non si limitano alla diffusione dei libretti informativi, che resta la loro azione più diffusa e costante. Infatti, sono già programmate nei prossimi giorni, conferenze informative ai ragazzi delle scuole medie di Decimoputzu e Villaspeciosa. Un altro incontro con i ragazzi di una importante Polisportiva di Cagliari è previsto per mercoledì 12 novembre, mentre il messaggio di vivere liberi dalla droga sarà lo slogan condiviso dagli atleti, organizzatori, genitori e educatori durante lo svolgimento delle gare regionali di Kick boxing che si terranno a Capoterra domenica 9 novembre. L'obiettivo è creare una rete di consapevolezza che coinvolga l'intera comunità con un unico scopo: lavorare in sinergia per creare un mondo libero dalla droga. Per informazioni sui materiali della campagna di Mondo Libero dalla Droga o chi volesse attivarsi collaborando in prima persona con i volontari, contattare il sito: www.cagliariliberadalladroga.com oppure scrivere una mail a: affarisociali@gmail.com o chiamare il 348 7362226.