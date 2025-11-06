La Sardegna a Londra: quando il mondo scopre ciò che noi dimentichiamo

A Londra, tra il traffico e la nebbia, un vecchio bus rosso a due piani porta in giro la Sardegna. Sulle sue fiancate scorrono immagini del Golfo di Orosei, di Cala Goloritzé e della Pelosa di Stintino. Non è una fantasia pubblicitaria: è una delle iniziative promosse dall’Assessorato al Turismo in occasione del World Travel Market, una delle fiere più importanti al mondo per l’industria dei viaggi.

Mentre i londinesi guardano stupiti quelle acque turchesi, noi qui sull’isola le diamo spesso per scontate. Eppure là, nella capitale dell’Impero che un tempo governava mezzo pianeta, la Sardegna oggi conquista la scena. Cala Goloritzé è stata eletta spiaggia più bella del mondo 2025, e il nuraghe di Barumini — simbolo della civiltà nuragica — ha ottenuto un nuovo riconoscimento internazionale.

A rappresentare l’isola sono 29 operatori turistici sardi, tra hotel, consorzi e agenzie. «È un’occasione importante per raccontare la nostra terra e consolidare relazioni internazionali», spiega l’assessore regionale Franco Cuccureddu, che annuncia anche una notizia che sa di traguardo storico: nei prossimi giorni la Sardegna riceverà il titolo di Best Destination Travel 2026, unico riconoscimento europeo assegnato dalla prestigiosa guida Lonely Planet.

Un bel colpo d’immagine, verrebbe da dire. Ma le immagini, per quanto splendide, non bastano se dietro non c’è una strategia. Perché il turismo non vive di cartoline: vive di infrastrutture, trasporti efficienti, servizi degni di un’isola che ambisce al primato mondiale. Londra può applaudire le nostre spiagge, ma per molti sardi raggiungerle resta un’odissea.

Ciò che colpisce, nel paradosso, è che per ricordarci di essere un paradiso dobbiamo prima vederci riflessi negli occhi degli altri. E forse non c’è niente di più britannico — o più sardo — di questo: scoprire la bellezza di casa solo quando ce la raccontano in lingua straniera.