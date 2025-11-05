Santa Teresa, tenta il furto in hotel: arrestato un giovane grazie alla prontezza dei carabinieri

Ha scelto l’alba, quando gli ospiti dormono e i corridoi degli alberghi sembrano deserti. Credeva di passare inosservato, invece l’hanno notato eccome. Un giovane – già conosciuto dalle forze dell’ordine – è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio Pausania dopo aver tentato di rubare materiale elettronico e alcune bottiglie di vino da un noto hotel della costa gallurese.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si sarebbe introdotto nella struttura approfittando di un momento di calma nelle prime ore del mattino. Ma alcuni movimenti sospetti nei locali di servizio hanno insospettito il personale, che ha subito avvisato i militari.

Nel giro di pochi minuti la pattuglia è arrivata sul posto, sorprendendo il giovane con un televisore tra le mani e alcune bottiglie di vino pregiato, appena sottratte dai magazzini. È stato bloccato, portato in caserma e arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania ha poi convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma.

L’episodio si inserisce nei servizi di controllo e prevenzione che da mesi i carabinieri conducono lungo la fascia costiera gallurese, con particolare attenzione alle località turistiche e alle strutture ricettive, spesso prese di mira anche fuori stagione.

Dal Comando sottolineano l’importanza della collaborazione tra cittadini, operatori del turismo e forze dell’ordine, “fondamentale per garantire la sicurezza del territorio e tutelare le attività economiche locali”.

Grazie alla rapidità della segnalazione e all’intervento tempestivo dei militari, il furto è stato sventato e la refurtiva restituita all’hotel.

Come spesso accade non è stato il caso o la fortuna a fare giustizia, ma la vecchia, solida abitudine dei carabinieri a non dormire mai del tutto — nemmeno quando gli altri lo fanno.