Porto Torres, notte di Halloween tra controlli e sbronze

A Porto Torres la notte di Halloween non è passata inosservata. Carabinieri in strada, lampeggianti accesi tra Sorso e Sennori, e parecchie pattuglie in giro per tenere d’occhio feste, auto e bicchieri di troppo. Il bilancio? Due denunce, qualche patente in meno e molta prudenza ritrovata, almeno per una notte.

Durante i controlli — 37 persone identificate e 27 veicoli fermati — i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno trovato un uomo con un manganello telescopico nascosto in auto. L’oggetto, chiaramente fuori posto in una notte di maschere e travestimenti, è stato sequestrato. Un altro automobilista invece è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza, col tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Per lui, patente ritirata e fascicolo aperto.

Il servizio, predisposto per la notte più caotica dell’anno, aveva un obiettivo semplice: prevenire incidenti e disordini, specie tra chi confonde la festa con il far west. I Carabinieri hanno pattugliato le vie più affollate e le zone dei locali, intensificando i controlli sulle arterie principali.

Per il momento, niente drammi, ma la lezione resta: certe notti si può scherzare su tutto, tranne che sul volante. E il manganello, meglio lasciarlo alle forze dell’ordine.