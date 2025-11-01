Tempio Pausania, tre denunce per guida in stato d’ebbrezza nella notte di Halloween

A Tempio Pausania la notte delle maschere si è chiusa con tre patenti ritirate. I Carabinieri, impegnati nell’operazione “Halloween sicura”, hanno intensificato i controlli nel centro cittadino e lungo le principali strade della Gallura. L’obiettivo era chiaro: evitare che la festa finisse in tragedia.

Nel corso dei controlli, tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza. Tutti avevano tassi alcolemici ben oltre il limite consentito. Oltre alla denuncia, per loro è scattato il ritiro immediato della patente.

Le verifiche non si sono fermate alle strade. Due locali del centro sono stati sottoposti a controllo per accertare il rispetto delle regole su orari e somministrazione di alcolici. Nulla di eclatante, ma la presenza dei militari è servita a ricordare che la festa finisce quando inizia l’incoscienza.

Le attività proseguiranno anche nei prossimi weekend, segno che la prevenzione non è una parentesi stagionale. L’Arma ha rinnovato l’appello al senso di responsabilità di chi si mette alla guida dopo aver bevuto. Perché l’alcol, quando incontra un volante, non perdona. E non serve una zucca accesa sul cruscotto per capire che certe notti è meglio farsi accompagnare.