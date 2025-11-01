Cisl Sardegna: “Serve una comunità che non lasci soli i suoi figli”

Bonarcado – In Sardegna si gioca tanto, forse troppo. Ogni abitante spende in media 1.663 euro l’anno nel gioco d’azzardo on-line, più di qualsiasi altra regione italiana. E mentre il denaro vola, le persone restano sole. Un sardo su tre vive da solo; dopo i 75 anni, il numero sale a quattro su dieci. È la fotografia, impietosa, emersa durante il Consiglio generale di Anteas Sardegna, tenutosi a Bonarcado.

«Sono numeri che parlano di un disagio silenzioso», ha detto Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl Sardegna. «Dietro le statistiche ci sono volti e storie: anziani soli, giovani disorientati, famiglie in difficoltà. La risposta non può essere solo assistenziale, ma comunitaria».

Parole che suonano come un richiamo alle radici: in un’isola dove i paesi si svuotano e le piazze tacciono, la vera emergenza non è solo economica, ma relazionale. Ledda ha ricordato il ruolo del Terzo Settore e della rete Anteas, definendoli «una vera infrastruttura sociale dell’isola».

All’incontro era presente anche Giuseppe Di Biase, presidente nazionale di Anteas, che ha richiamato il progetto Mind the Gap, dedicato alle nuove forme di dipendenza e isolamento. «Colmare i vuoti sociali – ha spiegato – significa riempirli con relazioni autentiche e prossimità. E in Sardegna, dove la solitudine convive con le povertà digitali, questa sfida è ancora più urgente».

Nel corso dell’incontro è stato citato anche il Premio di Poesia e Prosa “Bonfanti”, in lingua sarda, promosso da Anteas, FNP e IAL CISL. Un’iniziativa che unisce cultura e solidarietà, memoria e futuro. «Anche la cultura è una forma di cura – ha osservato Ledda – perché rafforza le radici e avvicina le generazioni».

La Cisl ha poi ricordato le iniziative in programma: dalla Maratona per la Pace, che il 10 novembre farà tappa al Nuraghe Losa, alla raccolta fondi per la Croce Rossa, fino al progetto Agenda Sardegna, un percorso per rilanciare economia e coesione sociale.

«Il compito del sindacato – ha concluso Ledda – è colmare i vuoti e tessere legami. Non si combatte il disagio sociale né la dipendenza dal gioco se non rimettendo al centro la relazione umana, la solidarietà e la responsabilità collettiva».

Un tempo, in Sardegna, la solitudine era un lusso per i pastori. Oggi è una condanna per troppi. E nessuna slot machine, per quanto luminosa, potrà mai illuminare un cuore isolato.