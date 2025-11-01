Forestale e Carabinieri, collaborazione rafforzata per la tutela dell’ambiente in Sardegna

Incontro istituzionale ieri presso la Direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna. Il comandante del CFVA, ingegner Gianluca Cocco, ha accolto in visita ufficiale il generale di brigata Francesco Rizzo, comandante della Legione Carabinieri Sardegna.

Durante l’incontro i due comandanti hanno affrontato temi comuni: tutela dell’ambiente, sicurezza del territorio, e collaborazione tra le due forze, entrambe presenti in modo capillare sull’isola.

La riunione ha ribadito l’importanza di un’azione sinergica per proteggere le risorse naturali e contrastare gli illeciti ambientali, un fronte sempre più delicato in un’epoca in cui la sostenibilità non è più solo una parola, ma una necessità.

Il comandante Cocco ha espresso gratitudine per la visita e per l’impegno dell’Arma nella salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza in Sardegna, sottolineando la solidità del rapporto di collaborazione instaurato nel tempo.

Il confronto si è concluso con la volontà di proseguire un lavoro comune, rafforzando il legame tra le istituzioni impegnate nella tutela del territorio e della comunità sarda.