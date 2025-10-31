Sardegna, sette miliardi e mezzo nei libretti e nei buoni postali: l’Isola che continua a risparmiare

Cagliari, 31 ottobre 2025 – In tempi di inflazione, rincari e stipendi che arrancano, i sardi restano fedeli a una vecchia abitudine: mettere da parte. Lo fanno alla maniera di sempre, con libretti e buoni fruttiferi postali. Oltre 1 milione di libretti e quasi 700 mila buoni: una montagna di risparmi che supera i 7 miliardi e mezzo di euro.

Il dato, diffuso da Poste Italiane, arriva quasi come un omaggio ai 150 anni del Risparmio Postale, celebrati ieri a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Centocinquant’anni e non sentirli, verrebbe da dire: l’antica cassaforte del risparmio popolare continua a funzionare meglio di molti fondi d’investimento moderni.

Nel dettaglio, i libretti raccolgono 2,7 miliardi di euro, mentre i buoni ne valgono 4,8. A guidare la classifica regionale ci sono Cagliari e il Sud Sardegna, con oltre 3 miliardi e mezzo. Seguono Sassari e Gallura (1,8 miliardi), poi Nuoro, Ogliastra e Oristano, tutte sopra quota un miliardo.

La provincia di Oristano vanta però un primato curioso: è quella con il numero più alto di titoli postali rispetto alla popolazione. Su 147 mila abitanti, 110 mila libretti e quasi 120 mila buoni. In pratica, tre oristanesi su quattro hanno un libretto e quattro su cinque possiedono un buono. Non è un caso se qui il risparmio è considerato ancora una virtù domestica, tramandata con la stessa cura di un cognome.

«I nostri clienti sono molto affezionati al risparmio postale – spiega Rita Delrio, direttrice provinciale di Oristano –. È un’abitudine che passa di padre in figlio, a volte fino ai nipoti. L’affidabilità, il rendimento garantito e la capillarità degli uffici postali restano i punti di forza di questo legame».

Dal punto di vista economico, a primeggiare sono Nuoro e Ogliastra, con un valore medio di 3.175 euro per libretto e quasi 8.000 euro per buono. Un record silenzioso, segno che in Barbagia la prudenza vale ancora più dell’audacia.

Il risparmio cresce anche tra i più giovani: oltre 97 mila buoni e 16 mila libretti sono intestati a minori, per un valore complessivo di 130 milioni di euro. Piccole somme, ma grandi simboli di fiducia nel futuro.

I libretti e i buoni postali restano prodotti emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e sottoscrivibili senza costi. In un’epoca di valute digitali e conti “a portata di app”, la Sardegna continua a credere nel libretto cartaceo. Quello che profuma ancora d’inchiostro, e di buon senso.