Olmedo: nuovo impianto di climatizzazione all’ufficio postale di via Vittorio Emanuele

A Olmedo anche le Poste diventano più “verdi”. Nell’ufficio di via Vittorio Emanuele è stato installato un nuovo impianto di climatizzazione, moderno e a basso consumo. Il sistema, già operativo, regola il microclima in tutti gli ambienti, dalle sale aperte al pubblico agli uffici interni.

L’intervento rientra nel piano di Poste Italiane per rendere più efficienti le proprie strutture, ridurre le emissioni e migliorare il comfort di chi ci lavora e di chi entra solo per pagare una bolletta. Una modernizzazione silenziosa ma concreta: meno sprechi, meno anidride carbonica, e bollette energetiche più leggere.

L’azienda parla di un “impianto ad alta efficienza”, e la formula non è solo retorica. Significa temperature più stabili, aria filtrata meglio e consumi più bassi. Un piccolo passo nella direzione giusta, in un Paese dove si tende a cambiare tutto tranne i condizionatori.

L’ufficio postale di Olmedo resta aperto con il solito orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Un’aria nuova, in tutti i sensi.