Alghero: Riccardo Paddeu confermato capitano della Compagnia Barracellare

Il Consiglio Comunale oggi ha provveduto alla designazione del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2025/2028. Si tratta di Riccardo Paddeu, confermato alla guida dell’istituzione pubblica di Polizia Rurale con 16 voti favorevoli. Dal Sindaco Raimondo Cacciotto giungono “le felicitazioni e l’augurio di un proseguimento proficuo nel solco del buon lavoro fin qui svolto e delle importanti sfide che ci attendono e che già abbiamo condiviso”.



Tra le iniziative destinate a rafforzare l’azione e l’efficacia della compagnia, c’è senza dubbio l’ampliamento degli effettivi in servizio, con la procedura attivata per nuovi 15 barracelli di recente definizione che immetterà in servizio otto donne e sette uomini. L’arrivo dei nuovi operatori rappresenta un passo importante per il rafforzamento del Corpo e per garantire una presenza sempre più qualificata sul territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia, oltre che alle funzioni di sicurezza e vigilanza di competenza.