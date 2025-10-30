Tavolara, due canoisti salvati dalla Guardia Costiera: “In mare il vento non perdona”

Il mare, quando decide di cambiare umore, non avvisa. Due canoisti lo hanno capito nel pomeriggio di ieri, nelle acque dell’Area Marina Protetta di Tavolara, dove un’escursione tranquilla si è trasformata in una corsa contro vento e onde.

La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Olbia dai compagni di gruppo, già rientrati a Cala Suaraccia. Degli altri due, nessuna traccia. In pochi minuti è scattato l’allarme: la motovedetta CP 803 è uscita in mare aperto, mentre via radio si raccoglievano informazioni da chi si trovava in zona.

Il primo canoista è stato avvistato nei pressi dell’isola di Molara, in acqua e ormai stremato, trascinato dalle onde. Recuperato e portato a bordo, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. L’altro, più fortunato o forse più testardo, è riuscito a far rotta verso Tavolara, dove è stato infine soccorso e riportato al porto di Olbia. Entrambi infreddoliti, spaventati, ma vivi.

“Verificate sempre le condizioni del mare” ricorda la Capitaneria di Porto. Ieri era previsto un aumento del vento dal primo pomeriggio, ma come spesso accade, l’entusiasmo degli escursionisti supera la prudenza. In mare, però, la poesia del silenzio dura finché non arriva la prima raffica.

Il numero da ricordare, in caso di emergenza, è il 1530, attivo giorno e notte. Perché il mare, generoso com’è, non tollera leggerezze — e perdona solo chi arriva in tempo.