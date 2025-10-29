Alghero: Paco Ogert vola alle Bermuda per il World Rugby Classic. I saluti del sindaco Cacciotto

Da Alghero alle Bermuda, con i colori della Riviera del Corallo. Paco Ogert parteciperà per la quindicesima volta al World Rugby Classic, il torneo mondiale riservato agli over 35 che si terrà a Hamilton, capitale dell’arcipelago, dal 1° al 7 novembre.

La 37ª edizione della manifestazione rappresenta per il rugbista algherese un nuovo traguardo sportivo. “Un orgoglio che ad ogni partecipazione si fa sempre più forte, nel rappresentare Alghero e la Sardegna”, ha dichiarato Ogert prima della partenza.

Nei giorni scorsi il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessore Raniero Selva lo hanno ricevuto a Porta Terra per un saluto e un augurio di buon viaggio, in vista di questa nuova avventura che si rinnova con immutato fascino.

Il World Rugby Classic è tra i più prestigiosi tornei internazionali dedicati alle selezioni over 35, e ogni anno richiama ex giocatori e appassionati da tutto il mondo. Anche stavolta, un pezzo di Alghero sarà in campo.