Sestu: incendio nella notte, distrutto un deposito di fieno.

Un violento incendio ha distrutto nella notte un deposito di balle di fieno in via Dessì a Sestu. Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno causato danni ingenti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo ed evitare che si propagasse all’intera struttura. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause.

Non si esclude la pista dolosa, ipotesi che trova d’accordo anche il proprietario, un uomo di 54 anni, convinto che l’incendio sia stato appiccato. Sui social ha affidato uno sfogo amaro: “Chi ha fatto questo deve sapere che le fiamme possono distruggere un capannone, ma non la forza, la dignità e la passione di chi ha creato tutto da zero.”

Un messaggio breve, diretto, e intriso di amarezza. Le indagini proseguono, ma resta la sensazione di un gesto vile che ha colpito al cuore il lavoro di una vita.