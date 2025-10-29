Nuoro: ubriaco al volante con marijuana in auto, denunciato un uomo

A Nuoro, i Carabinieri hanno fermato un automobilista che viaggiava più brillo che lucido. Sabato notte, durante un controllo di routine, i militari hanno notato la sua guida incerta e lo hanno sottoposto all’alcol test. Risultato: 2,09 grammi per litro, più del triplo del limite consentito.

La serata non è finita lì. Nella perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno trovato un involucro con 21 grammi di marijuana. Poco, ma abbastanza per far scattare la segnalazione alla Prefettura e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

La macchina è stata sequestrata, la patente ritirata. L’uomo dovrà ora rispondere delle violazioni previste dal Codice della Strada.

I militari ricordano — con tono che ormai suona come un proverbio — che mettersi al volante dopo aver bevuto o fumato non è solo vietato: è stupido. Non tanto per la multa o la denuncia, ma perché in un secondo si può trasformare una notte qualunque in un disastro.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Toccherà alla magistratura stabilire le responsabilità. Intanto, una certezza c’è: l’alcol e la strada continuano a fare cattivo matrimonio, e ogni brindisi di troppo rischia di finire davanti a un giudice invece che a un bancone.