Nuoro: ex vigile travolto sulle strisce, l’autista era ubriaco

Ha passato una vita a regolare il traffico, e ieri è stato travolto proprio da chi le regole le ha dimenticate. A Nuoro, davanti alla stazione, all’incrocio tra viale Sardegna e via La Marmora, un ex vigile urbano in pensione è stato investito sulle strisce pedonali da una Ford Fiesta.

Alla guida c’era un uomo di Oliena. Non un delinquente, dicono, ma uno che la sera ha alzato un po’ troppo il gomito. L’alcoltest non ha lasciato dubbi: tasso oltre i limiti. Di molto.

Il pensionato è stato soccorso e portato al pronto soccorso di Nuoro. Le sue condizioni non sono gravi, ma resta sotto osservazione. Sul posto, la Polizia Locale ha effettuato i rilievi e dovrà ora chiarire la dinamica dell’incidente.

Una scena quasi beffarda, se non fosse amara. L’uomo che per anni ha multato chi non rispettava i limiti, ora vittima di chi non conosce il significato della parola “limite”.

Si dirà che è stato un caso, una fatalità. Ma in Sardegna, negli ultimi mesi, gli incidenti con alcol di mezzo non sono più eccezioni: sono abitudini. E le abitudini, quando diventano statistiche, smettono di essere scuse.