Cronaca Prevenzione alla droga ad Arzachena: nuova "incursione" dei volontari di Mondo Libero dalla Droga

Altre centinaia di libretti informativi distribuiti nel centro Gallurese. Anche Cagliari e Nuoro interessate alle iniziative dei volontari. I volontari di "Mondo Libero dalla Droga" non desistono e continuano senza sosta la loro opera di sensibilizzazione nel comune di Arzachena. Con una nuova "incursione" informativa, hanno battuto a tappeto le strade e i negozi, distribuendo gli opuscoli "La Verità sulla Droga" per informare i cittadini sui pericoli delle sostanze stupefacenti. L'iniziativa ha riscontrato il pieno apprezzamento della comunità e, in particolare, dei commercianti locali, che manifestano una crescente consapevolezza sulla necessità di agire per contrastare il dilagare delle droghe, specialmente tra i più giovani. "I fatti che hanno scosso recentemente la nostra comunità sono solo la punta dell'iceberg di una situazione che preoccupa tutti," ha dichiarato una commerciante del centro, che ha voluto mantenere l'anonimato. "Ad Arzachena spaccio e consumo di droghe è molto diffuso e sta coinvolgendo anche i giovanissimi.” “Complimenti per questa iniziativa – ha dichiarato preoccupato l’esercente di un locale – volentieri metto a disposizione il mio locale per questa causa. Se possibile, lasciatemi un po' di materiali in più perché voglio portarli nella scuola che frequenta mio figlio. La scuola – ha proseguito – è fondamentale nella formazione dei ragazzi e la prevenzione alla droga fa parte di questo percorso di formazione."



Un'opinione che i volontari sposano totalmente. La Fondazione "Mondo Libero dalla Droga" infatti, si ispira al pensiero del filosofo L. Ron Hubbard che indicava "l'istruzione come l'arma più efficace nella lotta alla droga". Per questo, la prevenzione nelle scuole è da anni parte integrante del loro impegno quotidiano. Le iniziative di sensibilizzazione non si fermano ad Arzachena. I volontari dell’associazione, infatti, proseguiranno il loro lavoro di coinvolgimento di cittadini, esercenti, educatori e istituzioni lunedì 27 ottobre a Cagliari e martedì 28 ottobre a Nuoro, convinti che solo attraverso un lavoro sinergico e la collaborazione di tutte le componenti della società, sarà possibile contrastare efficacemente il dilagare delle droghe e costruire un mondo libero da questa piaga sociale. Per informazioni sui materiali della campagna di Mondo Libero dalla Droga o attivarsi collaborando in prima persona con i volontari, contattare il sito: www.cagliariliberadalladroga.com oppure scrivere una mail a: affarisociali@gmail.com o chiamare il 348 7362226.