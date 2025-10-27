Alghero: borse di studio per studiare nel mondo, Intercultura apre le iscrizioni

Oltre mille borse di studio e cinquanta destinazioni nel mondo: torna il concorso di Intercultura per l’anno scolastico 2026-2027. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 novembre 2025 sul sito www.intercultura.it , e si rivolgono a studenti delle scuole superiori nati tra il 1° luglio 2008 e il 31 agosto 2011.

Chi vincerà potrà frequentare un anno scolastico all’estero, vivere con una famiglia locale e immergersi in una nuova cultura. Un’esperienza che forma, apre la mente e, spesso, cambia la vita.

Mercoledì 29 ottobre, alle 18:00, nella sala conferenze de Lo Quarter, i volontari di Intercultura di Alghero terranno un incontro aperto a studenti e genitori per spiegare come partecipare al concorso e come accedere alle borse di studio, tra cui quella speciale del Comune di Alghero, che mette a disposizione 20.000 euro per gli studenti residenti in città.

Le borse di Intercultura coprono fino al 100% dei costi, a seconda dell’ISEE familiare, e sono compatibili con il programma Itaca di INPS. Attualmente oltre 1.550 studenti italiani si trovano all’estero grazie all’associazione, che da settant’anni promuove il dialogo tra culture e la formazione di cittadini consapevoli e curiosi del mondo.

Interverranno anche studenti algheresi appena rientrati da un periodo di studio all’estero, pronti a raccontare la loro esperienza. Un modo diretto per capire cosa significa crescere tra lingue, scuole e abitudini diverse.

Per informazioni si possono contattare i referenti locali: Claudio Cabras (programmi all’estero, tel. 349 8411744) e Daniele Cossu (ospitalità, tel. 328 7666949).

Intercultura, come sempre, offre molto più di un viaggio: offre uno sguardo nuovo sul mondo — e su se stessi.