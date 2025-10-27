Culuccia: scoperta in Sardegna una nuova specie di ape selvatica

Si chiama Andrena culucciae e vive tra le dune di Culuccia, nel nord-est della Sardegna. Non è una leggenda locale ma una scoperta scientifica: una nuova specie di ape selvatica individuata da un gruppo di entomologi dell’Università Roma Tre, guidati dal professor Andrea Di Giulio.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Hymenoptera Research, nasce dal lavoro di tesi magistrale di Matteo Annessi, oggi dottorando nello stesso ateneo. Tutto è cominciato nel maggio 2022, quando Annessi raccolse i primi esemplari di un’ape dalle caratteristiche insolite. “Notai subito alcune differenze rispetto alle specie affini” racconta il ricercatore, “così tornai l’anno successivo per verificare se si trattasse davvero di una specie mai descritta prima.”

Le analisi morfologiche e genetiche, condotte in collaborazione con la ricercatrice Alessandra Riccieri, hanno confermato l’intuizione: Andrena culucciae è nuova alla scienza. L’ape, di medie dimensioni e colorazione nera, appartiene alla famiglia delle Andrenidae. Si distingue per la struttura degli organi genitali maschili e per la colorazione delle zampe femminili, tratti che la rendono unica tra le sue simili.

È un’ape solitaria, attiva tra maggio e giugno, che frequenta i fiori di Armeria pungens e altre piante della macchia costiera. Probabilmente nidifica nel suolo, come le altre specie del genere, con i maschi che emergono per primi in attesa delle femmine. Una vita semplice, ma essenziale per l’equilibrio degli ecosistemi.

“La descrizione di una nuova specie è sempre un passo importante” spiega Di Giulio. “In questo caso, rappresenta un avanzamento nella conoscenza della fauna sarda e della biodiversità mediterranea. E in tempi di declino degli insetti impollinatori, è anche una buona notizia.”

La scoperta, frutto di una convenzione tra Roma Tre e l’Osservatorio Naturalistico di Culuccia, conferma il valore di questi ambienti dunali, fragili e spesso trascurati. Lì, dove il turismo non ha ancora divorato tutto, la natura continua a sussurrare cose nuove a chi sa ascoltarla — o, in questo caso, a chi sa sentirla ronzare.