Cagliari: fermata nave liberiana per gravi carenze di sicurezza

Una nave porta-container battente bandiera liberiana è stata fermata nel porto canale di Cagliari per gravi irregolarità. Pesa 14 mila tonnellate, ma a bordo pesavano di più le mancanze: scarsa preparazione dell’equipaggio, sistemi antincendio inadeguati e difetti nella gestione della sicurezza.
Il fermo è scattato dopo l’ispezione di domenica 26 ottobre da parte del Nucleo Ispettivo Port State Control della Direzione Marittima. I tecnici della Guardia Costiera hanno riscontrato 17 non conformità, di cui 9 considerate talmente gravi da imporre il blocco immediato della nave.
Il provvedimento resterà in vigore finché l’armatore non risolverà ogni anomalia e non garantirà il rispetto delle convenzioni internazionali sulla sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare.
L’episodio non è isolato: da inizio anno la Direzione Marittima di Cagliari ha fermato dieci navi straniere. Un dato che racconta meglio di mille convegni quanto il mare, ancora oggi, resti una frontiera dove la legge spesso arriva solo dopo la tempesta.
Il controllo delle Capitanerie serve proprio a questo: ricordare che la sicurezza in mare non è un optional, e che una nave, prima di solcare l’oceano, deve imparare a stare a galla nella legalità.