Alghero: Mulas chiede un nuovo approccio al verde urbano

“Serve un nuovo approccio al verde urbano: non solo arredo ma infrastruttura ecologica viva.” Con queste parole Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare Ambiente, ha espresso la sua preoccupazione per lo stato del patrimonio arboreo cittadino dopo la caduta di un albero in passeggiata.

“L’episodio – spiega Mulas – rappresenta l’ennesimo segnale che impone una riflessione seria e condivisa sulla gestione del nostro verde urbano. Negli ultimi anni abbiamo assistito a potature spesso drastiche che, secondo diversi esperti, possono aver indebolito nel tempo molte piante. Basterebbe chiedere a un agronomo per comprendere che capitozzature ripetute e radicali, come quelle a cui sono state sottoposte le phytolacche cittadine, compromettono la salute e la stabilità degli alberi, riducendoli a veri e propri scheletri vegetali.”

Non una polemica, precisa Mulas, ma un invito a cambiare metodo. “È necessario che il verde urbano venga monitorato e gestito da una squadra di tecnici specializzati e che venga effettuato un Visual Tree Assessment (VTA) per valutare lo stato di salute di tutti gli alberi in città. Solo su basi scientifiche potremo garantire sicurezza ai cittadini e tutela agli alberi.”

Il presidente della Commissione Ambiente invita inoltre ad aggiornare e rendere operativo un Piano del Verde che orienti la pianificazione e la manutenzione del patrimonio arboreo. “Il messaggio più importante da trasmettere alla cittadinanza – conclude – è che il verde pubblico non deve più essere considerato solo come arredo urbano o elemento estetico, ma come una vera e propria infrastruttura ecologica viva, da rispettare, progettare e gestire in funzione dei servizi ecosistemici che offre: dal sequestro di carbonio alla mitigazione dell’isola di calore urbana.”

