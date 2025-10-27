Marmilla: tentano di truffare un’anziana fingendosi Carabinieri, arrestati due campani

Le truffe agli anziani sono la miseria del nostro tempo: usano la voce della legge per ingannare chi della legge si fida. A finire in manette, questa volta, un uomo e una donna provenienti dalla Campania, fermati dai Carabinieri prima che riuscissero a mettere le mani su 41 mila euro e gioielli preparati da un’anziana della Marmilla.

La storia comincia con una telefonata. Dall’altra parte della linea, un sedicente “maresciallo dei Carabinieri” le dice che è sospettata di una rapina e che, per evitare guai, deve consegnare soldi e preziosi. L’anziana, spaventata, tiene la linea aperta, come ordinato. Ma mentre i truffatori preparano la scena, i veri Carabinieri — quelli in carne, ossa e uniforme — intercettano la mossa.

L’operazione è scattata nella tarda serata del 24 ottobre, grazie al lavoro coordinato delle Compagnie di Ghilarza, Mogoro e Villacidro, con il supporto dei comandi provinciali di Oristano e Cagliari. I due vengono bloccati poco prima di ritirare il bottino, dopo un viaggio organizzato fin nei dettagli: informazioni sull’abitazione, abitudini della vittima, persino l’assenza dei familiari. Una truffa pensata come un colpo di precisione, ma finita con un arresto in flagranza.

Nell’auto dei due è stato trovato un monile d’oro, probabilmente rubato in un’altra truffa. Ora si trovano nel carcere di Uta, a disposizione della Procura di Cagliari.

La legge, si sa, farà il suo corso. Ma resta l’amarezza per un Paese in cui chi porta un distintivo deve difendere i più deboli anche da chi finge di portarlo. In certe storie, il reato è grave. Ma il ridicolo morale lo è di più.