Cronaca Violentano una minorenne e filmano gli abusi. Arrestati a Sulmona due minori e un 18enne.

Sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sulmona tre ragazzi di cui due minorenni per aver abusato di una 12enne. I tre hanno filmato l'abuso per poi pubblicarlo online in vari portali. L'indagine è stata avviata nell' agosto scorso quando la vittima ha deciso di rivolgersi al numero 114 emergenza infanzia raccontando di essere stata costretta a subire abusi sessuali con varie minacce di morte. I tre sono stati rintracciati e arrestati nelle loro case, sono stati condotti nel carcere di Sulmona e dovranno rispondere di violenza sessuale di gruppo aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori.