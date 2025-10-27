Olbia: arrestato con 70 grammi di hashish e 11mila euro in tasca

I Carabinieri hanno fermato un giovane nel centro storico con 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione e più di undicimila euro in contanti. Troppi per essere mance. L’ipotesi è che quel denaro arrivasse dallo spaccio, e il Tribunale ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

Il controllo è avvenuto nel pomeriggio del 24 ottobre, durante un servizio mirato contro la droga. La pattuglia si è mossa tra le vie del centro, dove l’Arma ha da poco rafforzato la presenza con una stazione mobile. Un segnale chiaro: meno passerelle, più pattuglie.

Le verifiche non si sono fermate alla droga. Sempre in città, un automobilista è stato trovato al volante con un tasso alcolemico oltre il limite. Patente ritirata, e fine della serata più sobria del previsto.

Olbia non è certo Marsiglia, ma i Carabinieri sembrano volerla presidiare come se lo fosse. Meglio così: la sicurezza, quando funziona, non fa rumore.