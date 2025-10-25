Olbia, una nuova Stazione Mobile dei Carabinieri nel cuore della città

Da oggi il centro storico di Olbia sarà ancora più sicuro. Il Reparto Territoriale dei Carabinieri ha infatti attivato una nuova Stazione Mobile, un presidio moderno e facilmente accessibile che sarà operativo nei fine settimana nelle vie più frequentate della città.

Un vero e proprio ufficio su quattro ruote, dove i cittadini potranno trovare militari pronti ad ascoltare, fornire assistenza e – se necessario – ricevere denunce direttamente sul posto.

Uno strumento di prossimità, pensato per rendere più diretto il contatto tra l’Arma e la popolazione, rafforzando la fiducia e la percezione di sicurezza.

L’iniziativa mira anche a migliorare la vivibilità del centro storico, garantendo una presenza costante durante i momenti di maggiore socialità, quando la città si anima tra residenti e turisti. Una presenza discreta ma efficace, utile a prevenire disordini e situazioni che possano compromettere la tranquillità pubblica.

Con la Stazione Mobile, l’Arma dei Carabinieri conferma la propria missione di prossimità, ascolto e tutela della collettività, offrendo ai cittadini un punto di riferimento sempre visibile e vicino.

Un passo concreto per rendere Olbia un luogo più accogliente, ordinato e sicuro.