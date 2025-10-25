Platamona, armato di roncola e coltello aggredisce un rivale: arrestato dalla Polizia

Attimi di paura a Platamona, dove un uomo armato di roncola e coltello ha tentato di colpire un conoscente al culmine di una lite per questioni di vicinato. Gli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti della Questura di Sassari sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al numero d’emergenza.

Secondo quanto riferito, l’uomo – dopo aver danneggiato un’auto appartenente al rivale – stava cercando di ferirlo con le armi da taglio che aveva con sé. Alla vista dei poliziotti ha opposto una violenta resistenza, colpendoli con calci e pugni prima di essere immobilizzato.

Nonostante le difficoltà, gli operatori sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto con l’accusa di minaccia aggravata dall’uso delle armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Sassari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Come sempre, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.