Bosa, il Comune propone un Polo unico scolastico per garantire continuità formativa

Un’unica grande scuola per tutto il percorso d’istruzione, dall’infanzia alle superiori. È questa la proposta avanzata dalla giunta comunale di Bosa, che punta a istituire un Polo unico scolastico per rispondere alle esigenze del territorio e assicurare stabilità nella programmazione e nell’offerta formativa.

L’iniziativa, contenuta in una delibera approvata dall’esecutivo, dà mandato alla Provincia di Oristano di avviare i necessari passaggi politici e amministrativi per la realizzazione del nuovo polo. La proposta è stata illustrata dal sindaco Alfonso Marras durante la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa.

“L’attuale organizzazione scolastica attraverso l’istituto comprensivo non risponde più alle esigenze del territorio – ha spiegato Marras –. Il continuo turnover nel ruolo di dirigenza ha comportato discontinuità nella programmazione e nella gestione, con inevitabili ripercussioni sulla qualità dei percorsi educativi”.

Secondo il sindaco, la creazione di un polo unico che riunisca scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado rappresenterebbe una risposta concreta a tali criticità. L’obiettivo è garantire autonomia scolastica, coerenza formativa e certezza organizzativa, evitando la frammentazione che negli ultimi anni ha penalizzato il sistema educativo locale.

Un progetto ambizioso, che punta a rafforzare il legame tra scuola e territorio e a restituire alla comunità bosana una struttura moderna, stabile e capace di valorizzare il percorso educativo di ogni studente.