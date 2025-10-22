Santa Giusta: riapre dopo 50 anni il campanile della basilica; visite straordinarie il 25 e 26 ottobre grazie alla sinergia tra fai e fondazione Sardegna isola del romanico

Riapre dopo oltre mezzo secolo il campanile della Basilica di Santa Giusta. Conclusi i lavori di restauro,
la storica torre campanaria, chiusa da oltre cinquant'anni, tornerà visitabile questo fine settimana grazie a
una preziosa sinergia e volontà tra la Delegazione FAI di Oristano e la Fondazione Sardegna Isola del
Romanico.
Questo evento rappresenta un momento di straordinaria rilevanza culturale e sociale, che permette di
restituire alla comunità e a tutti un monumento di grande rilevanza per il patrimonio architettonico e
storico sardo.
"Non potevo immaginare un evento di maggiore significato per poter dare concretezza e sostanza al
protocollo di intesa siglato tra il FAI e la Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Siamo felici di essere
tra i protagonisti che restituiranno questo monumento alla comunità dei cittadini di Santa Giusta e a tutti
coloro che da adesso potranno visitare l’interno e ammirare il territorio dall’alto - dichiara Bruna
Bianchina, Capo Delegazione FAI Oristano - La riapertura del campanile offre non solo questa occasione
importante, ma simboleggia anche la determinazione di entrambe le fondazioni nel valorizzare e rendere
fruibile lo straordinario patrimonio romanico dell'Isola."
“Per la Fondazione Sardegna Isola del Romanico è una grande soddisfazione promuovere il progetto di
riapertura straordinaria del campanile della Basilica di Santa Giusta”, spiega Antonello Figus, il Presidente
della Fondazione Sardegna Isola del romanico “Nei decenni precedenti, per diverse generazioni, è stato
impossibile accedervi, riuscire oggi a raggiungere questo obiettivo è un grande onore. In qualità di
Presidente, ed essendo cittadino di Santa Giusta- prosegue Antonello Figus- la soddisfazione è doppia: mi
sono impegnato perché la buona riuscita di questo evento, in collaborazione con la parrocchia e il Comune
di Santa Giusta. Inoltre, abbiamo voluto dare gambe anche alla convenzione stipulata recentemente con il
FAI Sardegna, che prevede la realizzazione di eventi congiunti; il progetto si realizza nel mese di ottobre,
che per la Fondazione è il mese del Romanico, e per il FAI è il mese per la valorizzazione e la conoscenza
del patrimonio culturale e ambientale.”
Data la natura e la struttura del campanile l’accesso sarà contingentato e limitato a gruppi di massimo 7
persone alla volta.
Per necessità organizzative l'accesso al campanile è consentito solo a seguito di prenotazione obbligatoria
da effettuarsi attraverso il portale FAI al link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/il-
campanile-restituito-39994
Le visite si articoleranno nei due giorni del prossimo weekend e osserveranno i seguenti orari:
Sabato 25
Visita al campanile 9.30 – 18.00 (ultimo accesso 17.45)
Visita alla Basilica 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00
Domenica 26
Visite al campanile 9.30 – 18.00 (ultimo accesso 17.45)
Viste alla basilica 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00
Ecco il programma dettagliato dell’evento:
SABATO 25 DOMENICA 26
Ore 09.00 cerimonia di
inaugurazione
Ore 09.00 illustrazione del progetto
di restauro a cura dell’arch. Silvia
Oppo
Ore 9.30 -18.00 visite al campanile Ore 09.30 – 18.00 visite al campanile
Ore 10.00 - 13.00 e 15.00 – 18.00
visite guidate alla basilica
Ore 15.00-18.00 visite guidate alla
basilica
Ai visitatori sarà richiesto di sottoscrivere una liberatoria prima della salita al campanile.
Luogo non accessibile per persone a ridotta mobilità.
Contatti:
Cell 3283060569 – 3287173811 - 3475973474
mail: oristano@delegazionefai.fondoambiente.it
mail: info@fondazioneromanicosardegna.it