Santa Giusta: riapre dopo 50 anni il campanile della basilica; visite straordinarie il 25 e 26 ottobre grazie alla sinergia tra fai e fondazione Sardegna isola del romanico





Per necessità organizzative l'accesso al campanile è consentito solo a seguito di prenotazione obbligatoria da effettuarsi attraverso il portale FAI al link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/il- campanile-restituito-39994





Le visite si articoleranno nei due giorni del prossimo weekend e osserveranno i seguenti orari: Sabato 25 Visita al campanile 9.30 – 18.00 (ultimo accesso 17.45) Visita alla Basilica 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 Domenica 26 Visite al campanile 9.30 – 18.00 (ultimo accesso 17.45) Viste alla basilica 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 Ecco il programma dettagliato dell’evento: SABATO 25 DOMENICA 26 Ore 09.00 cerimonia di inaugurazione Ore 09.00 illustrazione del progetto di restauro a cura dell’arch. Silvia Oppo Ore 9.30 -18.00 visite al campanile Ore 09.30 – 18.00 visite al campanile Ore 10.00 - 13.00 e 15.00 – 18.00 visite guidate alla basilica Ore 15.00-18.00 visite guidate alla basilica Ai visitatori sarà richiesto di sottoscrivere una liberatoria prima della salita al campanile. Luogo non accessibile per persone a ridotta mobilità. Contatti: Cell 3283060569 – 3287173811 - 3475973474 mail: oristano@delegazionefai.fondoambiente.it mail: info@fondazioneromanicosardegna.it

Riapre dopo oltre mezzo secolo il campanile della Basilica di Santa Giusta. Conclusi i lavori di restauro, la storica torre campanaria, chiusa da oltre cinquant'anni, tornerà visitabile questo fine settimana grazie a una preziosa sinergia e volontà tra la Delegazione FAI di Oristano e la Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Questo evento rappresenta un momento di straordinaria rilevanza culturale e sociale, che permette di restituire alla comunità e a tutti un monumento di grande rilevanza per il patrimonio architettonico e storico sardo. "Non potevo immaginare un evento di maggiore significato per poter dare concretezza e sostanza al protocollo di intesa siglato tra il FAI e la Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Siamo felici di essere tra i protagonisti che restituiranno questo monumento alla comunità dei cittadini di Santa Giusta e a tutti coloro che da adesso potranno visitare l’interno e ammirare il territorio dall’alto - dichiara Bruna Bianchina, Capo Delegazione FAI Oristano - La riapertura del campanile offre non solo questa occasione importante, ma simboleggia anche la determinazione di entrambe le fondazioni nel valorizzare e rendere fruibile lo straordinario patrimonio romanico dell'Isola." “Per la Fondazione Sardegna Isola del Romanico è una grande soddisfazione promuovere il progetto di riapertura straordinaria del campanile della Basilica di Santa Giusta”, spiega Antonello Figus, il Presidente della Fondazione Sardegna Isola del romanico “Nei decenni precedenti, per diverse generazioni, è stato impossibile accedervi, riuscire oggi a raggiungere questo obiettivo è un grande onore. In qualità di Presidente, ed essendo cittadino di Santa Giusta- prosegue Antonello Figus- la soddisfazione è doppia: mi sono impegnato perché la buona riuscita di questo evento, in collaborazione con la parrocchia e il Comune di Santa Giusta. Inoltre, abbiamo voluto dare gambe anche alla convenzione stipulata recentemente con il FAI Sardegna, che prevede la realizzazione di eventi congiunti; il progetto si realizza nel mese di ottobre, che per la Fondazione è il mese del Romanico, e per il FAI è il mese per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale.” Data la natura e la struttura del campanile l’accesso sarà contingentato e limitato a gruppi di massimo 7 persone alla volta.