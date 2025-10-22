Cronaca Sassari: sorpresi dai carabinieri in possesso di 47 ovuli di cocaina, arrestati due uomini.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, supportati dai colleghi della Sezione Radiomobile e da quelli della Stazione di Sassari, hanno arrestato, in flagranza di reato, due uomini poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. In particolare i Carabinieri, nel corso dei costanti servizi di prevenzione notturni finalizzati a contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, notavano una vettura Ford Focus con a bordo 2 ragazzi che viaggiava a velocità sostenuta. Nonostante fosse stato indicato al conducente di accostare, lo stesso accelerava tendando di fuggire ma grazie al tempestivo intervento di altre pattuglie e dopo un breve inseguimento l’autovettura veniva fermata in sicurezza. Considerato il tentativo di fuga e l’atteggiamento piuttosto nervoso degli occupanti, gli stessi venivano sottoposti ad approfonditi controlli anche attraverso mirati accertamenti sanitari che permettevano di appurare che uno dei ragazzi aveva ingerito 47 ovuli contenenti circa 610 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, verosimilmente destinata ad essere immessa nel locale mercato illegale degli stupefacenti. La cocaina veniva quindi sottoposta a sequestro mentre i 2 uomini, al termine delle attività di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, venivano tratti in arresto e tradotti presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. 2 Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.