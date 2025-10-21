Cronaca Santa Giusta (OR), visita istituzionale del Comandante Provinciale Carabinieri di Oristano, Colonnello Steven Chenet al Sindaco Andrea Casu.

Visita istituzionale questa mattina alla Sede del Municipio di Santa Giusta per il Colonnello Steven Chenet, Comandante Provinciale Carabinieri di Oristano. Accolto dal Sindaco Andrea Casu e dalla Giunta comunale è stata rinnovato l’impegno della già consolidata collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il C.do Provinciale dei Carabinieri. Un incontro che ha visto il Comandante Provinciale esprimere il proprio ringraziamento per la vicinanza dimostrata giornalmente da tutte le articolazioni comunali all’Arma per la risoluzione delle problematiche del territorio in stretta aderenza ai bisogni dei cittadini. Come negli altri comuni della Provincia, a Santa Giusta è presente il Comando Stazione Carabinieri, Presidio di legalità ma anche punto di coesione sociale che supportato dalle altre articolazioni del Comando Provinciale, Compagnia Carabinieri di Oristano e le Unità Investigative ed Informative ed in sinergia con le altre Forze di Polizia garantisce il controllo del Territorio l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sotto la Direzione e il Coordinamento del Prefetto. Il Col. Chenet ha ancora una volta sottolineando l’importanza di instaurare un legame forte con i cittadini, i quali vedono nelle Stazioni dell’Arma dei presidi di vicinanza e rassicurazione. Il Sindaco ha voluto ringraziare l’Arma dei Carabinieri per il supporto e l’attenzione che i militari hanno sempre rivolto al territorio.