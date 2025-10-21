Olbia: sommozzatori della polizia di stato in azione all'aquabike world championship per il soccorso di un pilota e il recupero del mezzo affondato





Nel corso della seconda giornata della competizione, durante una delle gare che vedevano coinvolti numerosi conduttori su moto d’acqua, uno dei partecipanti ha perso il controllo del mezzo, che è affondato rapidamente in mare. Il conduttore è stato prontamente soccorso dall’organizzazione dell’evento coadiuvato dalla squadra dei sommozzatori della Polizia di Stato. Il giorno successivo, la squadra è intervenuta per effettuare il recupero del mezzo affondato, nonostante le difficoltà iniziali e attraverso l’utilizzo di strumentazione specialistica è riuscita a recuperare il mezzo. L’operazione è stata condotta con successo. L’intervento ha evidenziato ancora una volta la prontezza operativa, l’elevata preparazione tecnica e la professionalità degli operatori della Polizia di Stato, sempre al servizio della collettività anche in occasione di eventi sportivi di rilievo internazionale.

Polizia di stato - I Sommozzatori della Polizia di Stato impegnati nell’ “Aquabike World Championship – Regione Sardegna - Gran Prix of Italy” Olbia, 20 ottobre 2025 – In occasione della manifestazione sportiva internazionale “Aquabike World Championship – Regione Sardegna Gran Prix of Italy”, svoltasi ad Olbia dal 17 al 19 ottobre 2025, ha partecipato con funzioni di supporto e soccorso pubblico una squadra dei Sommozzatori della Polizia di Stato in forza presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP) della Questura di Sassari. I sommozzatori hanno garantito la sicurezza in acqua per l’intera durata dell’evento, presenziando con prontezza e professionalità lungo il circuito di gara.